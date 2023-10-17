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        Haberler Gündem Hava Durumu SAĞANAK UYARISI! Son dakika 17 Ekim hava durumu: İki bölge için yağmur uyarısı! Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu nasıl - Meteoroloji Haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 07:26 Güncelleme: 17.10.2023 - 07:49
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        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 19°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 27°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 17°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 26°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 16°

        Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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