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Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sel uyarısı

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi

05.10.2018 - 08:24 | Güncelleme:

Doğu Karadeniz’de dün saat 15.30'dan sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Karadere'de taşkınlar meydana gelirken, sel ve heyelanlar oluştu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi sel ve heyelanların etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Trabzon şehir merkezinde de şiddetli yağış etkili olurken, şiddetli yağışa dışarıda yakalanan Trabzonlular caddelerde koştururken, araçlar göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalışırken, araçların silecekleri ise şiddetli yağışa adeta dayanmadı.

METEOROLOJİDEN YENİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, yarın Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in 2000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rize-Artvin kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Karadeniz'de 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağışta zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7 (40/60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saaatlerinden sonra güneyinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin açıkları ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m. yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatler kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, Antalya Körfezi'nin açıklarında 2,0m,Görüş: İyi.

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