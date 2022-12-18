Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!
ABONE OL

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Son dakika: Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Fotoğraf: DHA

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Fotoğraf: DHA

BOLU °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gümüşhane TOKİ kura çekimi canlı yayın izle | Gümüşhane TOKİ 18 Aralık kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
GÜNDEM Gümüşhane TOKİ kura sonuçları
Son dakika: Ege Denizi'nde, 4.1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Ege'de korkutan deprem!
Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır
GÜNDEM Asgari ücret zammında alt ve üst sınır
Eyüpsultan'da 12 ton sahte alkol ele geçirildi
GÜNDEM Eyüpsultan'da operasyon! Tam 12 ton ele geçirildi
SİVAS TOKİ kura çekimi sonuçları canlı yayın öğrenme sayfası: 18 Aralık 2022 Sivas TOKİ kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama
GÜNDEM Sivas TOKİ kura sonuçları
MEMUR ZAMMI 2023 Ocak (6 aylık) yüzde mi, seyyanen mi olacak? En yüksek ve en düşük memur zammı netleşiyor
GÜNDEM Memur zammında kritik soru
DEPREM Mİ OLDU? 18 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi - GÜNCEL
GÜNDEM Kandilli ve AFAD güncel deprem listesi
Ataşehir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
GÜNDEM Ataşehir'de bariyerlere otomobil çarptı: 1 yaralı
Kadıköy'de bariyerle çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
GÜNDEM Kadıköy'de bariyerle çarpan sürücü olay yerinden ...
Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
GÜNDEM Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.