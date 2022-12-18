Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, bugün yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Fotoğraf: DHA
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Fotoğraf: DHA
BOLU °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir
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