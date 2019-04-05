Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı