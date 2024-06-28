Meteoroloji'den sıcak, yağmur ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Burdur ve Isparta çevreleri yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de poyraz fırtına şeklide olacak. Güney bölgelerde yüksek sıcaklıklar etkili olmayı sürdürüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.