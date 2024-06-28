Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Rüzgârlı 29° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 33° Antalya Güneşli 35° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 38° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklığının güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.