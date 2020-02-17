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HaberlerGündemSon dakika: Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Doğu Anadolu için kar uyarısı - Haberler

Meteoroloji'den Doğu Anadolu için kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken, diğer bölgelerde güneş yüzünü gösterecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı

hava durumu son dakika
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

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