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Son dakika: Meteoroloji'den uyarı: Perşembe ve Cuma günlerine dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den gelen uyarıya göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da ise Perşembe ve Cuma günlerine dikkat! Yağışlar şiddetini arttıracak...

12.09.2018 - 12:32 | Güncelleme:

Meteoroloji'nin son değerlendirmeleri şöyle; 

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde devam eden yağışların hafta sonuna kadar etkisini arttırarak aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Yarın (13.09.2018) Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Akdeniz kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Cuma (14.09.2018) günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Çanakkale’nin iç ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde, Cuma günü, Marmara’nın doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul’ da bugün akşam saatlerinde ara verecek yağışların Perşembe (13.09.2018) günü öğle saatlerinde tekrar başlaması ve akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek Cuma (14.09.2018) günü öğleden sonraki saatlere kadar aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’ da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yağış alan bölgelerde zaman zaman yağışla birlikte kuvvetli rüzgar görülmesi beklenmektedir.

Yağışların; 15.09.2018 günü kuzey kesimlerde devam etmesi ve diğer kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yarın (Perşembe) iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Cuma günü iç kesimlerde, Cumartesi günü ise doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Görülebilecek kuvvetli meteorolojik hadiseler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

 

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