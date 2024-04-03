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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den toz taşınımı ve çığ uyarısı - 3 Nisan Hava Durumu

        Meteoroloji'den toz taşınımı ve çığ uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege'de toz taşınımı devam ederken, Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Sinop ve Samsun çevresi yağmurlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları batı ve kuzeyde 2 ila 4 derece azalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 07:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 07:22
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        Toz taşınımı ve çığ uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 21°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 26°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 28°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 21°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 21°

        Adana

        Parçalı bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 26°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 27°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklığının Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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