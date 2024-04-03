Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Sinop, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un batı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun aralıklı sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

İstanbul Kısmen Güneşli 21° Ankara Kısmen Güneşli 24° İzmir Kısmen Güneşli 26° Antalya Parçalı bulutlu 28° Trabzon Parçalı bulutlu 21° Bursa Kısmen Güneşli 21° Adana Parçalı bulutlu 28° Diyarbakır Parçalı bulutlu 26° Gaziantep Parçalı bulutlu 27° Ağrı Kısmen Güneşli 19° Hava sıcaklığının Batı ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle güney ve doğu, zamanla yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.