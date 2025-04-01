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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor - 1 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Elazığ'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmekte. Yağışla birlikte Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli lodos etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 07:37 Güncelleme: 01.04.2025 - 07:37
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        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Artvin ve Rize çevreleri haric aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Yağmurlu 20°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 19°

        Bursa

        Yağmurlu 15°

        Adana

        Bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 21°

        Gaziantep

        Yağmurlu 19°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 15°

        Hava sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Eskişehir’in güneyi, Balıkesir'in batı ilçeleri, Kahramanmaraş ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun batısı ile Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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