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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Antalya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis çevrelerinde yağmur beklenirken; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 07:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 07:19
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        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 23°

        Ankara

        Güneşli 21°

        İzmir

        Güneşli 27°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 22°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 14°

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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