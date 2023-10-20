Meteoroloji'den yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Antalya, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis çevrelerinde yağmur beklenirken; Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Güneşli 23° Ankara Güneşli 21° İzmir Güneşli 27° Antalya Güneşli 25° Trabzon Güneşli 22° Bursa Güneşli 25° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 23° Gaziantep Parçalı bulutlu 22° Ağrı Parçalı bulutlu 14°

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.