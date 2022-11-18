Bu bölgelerde sağanak ve lodos var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU UYARI! Son dakika: Yağmur ve lodos geliyor - Ankara - izmir - İstanbul hava durumu 18 Kasım Meteoroloji tahmin raporu (BUGÜN)
ABONE OL

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde sağanak ve lodos var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun güneybatısı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların Osmaniye, Adana, Hatay, Kıyı Ege, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde lodos etkili olmaya devam edecek

HAVA DURUMU UYARI! Son dakika: Yağmur ve lodos geliyor - Ankara - izmir - İstanbul hava durumu 18 Kasım Meteoroloji tahmin raporu (BUGÜN)
Bu bölgelerde sağanak ve lodos var
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Muğla ve İzmir deprem ile sarsıldı! İzmir deprem kaç büyüklüğünde? - AFAD ve Kandilli ile Deprem son dakika
GÜNDEM Muğla ve İzmir'de deprem!
İzmir ve Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 18 Kasım Cuma AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi
GÜNDEM Son depremler listesi
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI | 18 Kasım 2022 Uzn, kısa, hadisli, dualı, ayetli, hadisli, resimli Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözleri
GÜNDEM En güzel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşın!
Cuma Hutbesi: 18 Kasım 2022 yayınlandı! Diyanet bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne?
GÜNDEM Diyanet Cuma Hutbesi yayınlandı!
İzmir'de çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM İzmir'de çocuk sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM İzmir'de 3,5'lik deprem
Manisa'da damat dehşeti: 2 ölü
GÜNDEM Manisa'da damat dehşeti: 2 ölü
Karaman'da silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM Karaman'da silahlı saldırı: 1 ölü
2023 yılı resmi tatil listesi | Resmi tatiller ne zaman başlıyor ve hangi günlere denk geliyor?
GÜNDEM 2023 yılı resmi tatil listesi
Kastamonu'da düğün salonunda gaz sızıntısı: 85 kişi zehirlendi
GÜNDEM Düğün salonunda gaz sızıntısı: 85 kişi zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.