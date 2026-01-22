Habertürk
        Son dakika: Meteorolojiden Genel Müdürlüğü 6 il için kar yağışı uyarısında bulundu | Son dakika haberleri

        Meteorolojiden Genel Müdürlüğü 6 il için kar yağışı uyarısında bulundu

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:00
        Meteorolojiden 6 il için kar yağışı uyarısı
        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

        'YOĞUN KAR YAĞIŞI OLMASI BEKLENMEKTEDİR'

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün 22 Ocak Perşembe akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların Diyarbakır’ın kuzeyinde Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş ilçelerinde, Batman, Siirt ve Şırnak’ta yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.

        'KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALIDIR'

        23 Ocak Cuma akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışlarıyla birlikte oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

        #Diyarbakır
