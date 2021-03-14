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Son dakika haberler... Beylikdüzü'nde HES kodu olmadığı için metrobüse alınmayan alkollü saldırganlar dehşet saçtı!

İstanbul Beylikdüzü'nde korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, iddiaya göre alkollü oldukları belirtilen 2 kişi, HES kodları olmadığı için metrobüse alınmayınca kırdıkları cam şişe ile dehşet saçtı. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlara ve güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldıran 2 kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı

HES kodu dehşeti! Son dakika: Metrobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı
Metrobüs durağında dehşet!
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DHA

Olay, 12 Mart Cuma günü saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde durağa gelen Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi.

DHA'nın haberine göre, güvenlik görevlileri tarafından durağa alınmayan 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı.

Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı. Saldırgan iki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı.

Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KADINLARA, GÜVENLİKLERE SALDIRDI

Yaşananları gören Murat Çakır şunları söyledi:"Kadınlara, vatandaşlara ve güvenliklere saldırdı. Saldırdığı vatandaş, bunları dövdü. Alkollü ve HES kodları olmadığı için de içeri almadılar. Kırdıkları şişe ile güvenliğe saldırdılar. Sonra zaten polisler geldi."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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