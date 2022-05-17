Bahçeli'den İsveç ve Finlandiya mesajı 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye hak ettiği seviyelere aşama aşama ulaşmaktadır. Siyaset ve ekonomideki zorlu şartlara rağmen Türkiye şantiye görüntüsündedir. Yollar yapılmakta, inşaatlar yapılmaktadır. Atılan sağlam ve sağduyulu adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır. İhracat rekorları kırılırken, hizmet siyaseti geleceği lehimize çevirmeyi güçlendirmektedir.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

14 Mayıs günü tarihi bir güne, muazzam bir yatırımın açılışa şahit olduk. Türkiye'nin ikinci, dünyanın 5'inci havalimanının hizmete girmesinden gurur duyduk. Rize-Artvin Havalimanı vuslatın sıcaklığını uzakları yakın ederek gösterecektir.

Türkiye-Azerbaycan iki ezeli, ebedi kardeş. İki devlet bir milletiyiz. Siyasi ve fikri görüş ayrılıkları ortak milli ve manevi değerlerin önünde engel teşkil etmemelidir. Milletimizin haklı gururunu paylaşmaktan saklananlar siyasetsizliğin tarafıdır. Türkiye'ye ve Türk milletine dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır? Yerli ve yabancı husumet odaklarına, ülkesinin gelişmesine tahammülsüz bir muhalefet anlayışını sakat değerlendiriyoruz.

MİLLET İTTİFAKI'NA TEPKİ

Fuzuli suçlamalar, şikayetler makul ve mantıklı değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan, bozmaktan, akıntıya karşı kürek çekmekten başka bugüne kadar ne söylemiş, ne önermiştir? Bu muhalefet ziyandadır, zillettedir, iktidara değil ülkesine ve milletine muhaliftir.

Geçtiğimiz hafta sonu zillet partileri başkanlarından birisi, 'Seçime 1 yıl kaldı, sonra her şeyi değiştireceğiz' diye konuşmuş. Bunlar değiştirse değiştirse parti, ülke, fikir değiştirirler. Vesayet altında bulunan, statüko labirentinde sıkışan zihniyetin iktidar ruhsatı alması mümkün değildir.

KAFTANCIOĞLU KARARI

CHP İstanbul İl Başkanı hakkında verilen kararı hakkında zillet partileri aynı kaftana sarılmıştır. Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. Adalet ve hukuku temelinden istismar eden CHP Genel Başkanı soluğu milletvekilleriyle İstanbul'da almış, şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul'a yalın ayak yürür diye bekliyorduk.

CHP Genel Başkanı söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma devlete seri katil demek lanetliktir deme dirayetini göster. Bu şerefsiz bühtanın faili olmaktan kurtulamazsın.

Bebek katili posteri altında şarkılı, türkülü sözde sanatçılara sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir, zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, zulme tanık olmayı düşünürsen Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğrafına, bölücü emellerine, aldığın talimatlara dikkatle bakman yeterlidir.

CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmış, siyaset yasağıyla tasfiye olduğu netleşmiştir. Siyaset suçun ve suçlunun himaye edileceği alan olamaz. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak zorundadır.

Tunceli'de HDP milletvekilinin polise taş atması da suçtur. Askerimize, polisimize uzanan eller kırılmalı, uzanan diller koparılmalıdır. Kimse, hukukun sınırlarını zorlamaya heves etmesin.

2023 SEÇİMLERİNE HAZIRLIK

Vesikalı hainlere Türkiye'yi bırakmayacağız. Ne efendi ne uşak olacağız. Yalnızca hizmetkar gönülle aziz milletimizi kucaklayacağız. Bizim hedeflerimiz yüksek, azmimiz sınırsızdır. Biz milletimizi ve vatanımızı çok seveceğiz.

Ramazan ayı nedeniyle ara verdiğimiz seferberliğimize tekrar başladık. Şu ana kadar 41 ilçemizi ziyaret ettik. Planlanan çalışma takvimiyle Kurban Bayramı'na kadar durmayacağız. Adım adım 2023'e ulaşacağız, insanlarımızla görüşeceğiz, konuşacağız, desteklerini isteyeceğiz. Eylül başında siyasi çalışmalarımızda üçüncü etaba geçeceğiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bu iki devlet arasındaki krizin çözümü hususunda samimiyetle mücadelesini sürdüren yegane ülke Türkiye'dir. Akan kanın durması, mağduriyetlerin son bulması bölgesel ve küresel tüm aktörlerin çıkarınadır.

Savaşı körükleyen, Rusya'nın enerji ve gücünün kaybını amaçlayan ülkelerin varlığı da gizlenemez durumdadır. ABD'nin öncülük ettiği batı bloğu, krizin çapını esnetme gayretindedir. Dünya savaşının test sürüşü yapılmakta, stratejik mevzilere tahkimat ve yığınak devam etmektedir. Gidişat normal, hayra alamet değildir.

"BUNUN SONU BARIŞ DEĞİL, SAVAŞTIR"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmaya açılması, Ukrayna savaşı dozajında azalmaya değil, artışa, kronikleşmesine yol açabilecektir. MHP'nin bu şartlar altında oluşturduğu politikası bunlardan ibarettir:

NATO, 1949 tarihinde 12 üyesi bulunuyorken şu anda 30'dur. Rusya'nın en ciddi ve göze çarpan itirazlarından birisi NATO'nun genişleme stratejisidir. Rusya'nın tahrik edilmesi bölgesel gerilimi sertleştirecektir. MHP, NATO'nun genişleme ve açılma stratejisini oldukça mahzurlu değerlendirmektedir.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin üç sakıncası vardır. Bu üyeliğin gerçekleşmesi halinde Rusya'nın tepkiselliği kışkırtılmış olacaktır. İki kuzey Avrupa devleti NATO'ya alınırsa Ukrayna savaşının İsveç'e sıçrama ihtimali yabana atılmamalıdır. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınması Ukrayna savaşının uzaması ve genişlemesi demektir. Hem Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtıkları gerçekler arasında. Viking mantığı vandal mantığıdır. Finlandiya ve İsveç'in bekleme odasına alınması en mantıklı seçenektir. MHP, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini zamansız, yersiz ve gereksiz değerlendirmektedir.

Türkiye'ye bazı NATO ülkeleri tarafından yaptırım ve kısıtlama uygulanmaktadır. F-16'lar konusunda somut gelişme yoktur. ABD, PKK/YPG'ye inatla, iştahla destek vermeyi sürdürmektedir. ABD Dışişleri Bakanı'nın terör örgütleriyle fikir ve temel birliğinden ne zaman vazgeçeceklerini söylemesi tutarlı ve ilkeli bir açıklama olacaktır.

MHP'nin kanaati bellidir. ABD'nin batıya ve NATO ülkelerini konsolide etmek için gördüğü Ukrayna savaşı bitmeden NATO'ya üye katılımı insanlığı yeni bir ateşe sürükleyecektir. Avrupa'nın güvenlik haritasını güncellemekle kalmayacaktır. Herkesi uyarıyorum, bunun sonucu barış değil savaştır."