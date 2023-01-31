MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"54 yıllık maziye dayanan siyaset ve dava mücadelemizin hiç kimseye diyet borcu yoktur, açığımız da yoktur. Neysek oyuz, nasılsak öyle görünürüz. Biz bu vatan, bayrak uğruna 3 bin şehit verdik. Çelme taktılar tökezledik ama düşmedik, kuyuya attılar vakti geldiğinde çıktık. Mahkum ettiler vatan sağolsun dedik. Bulanık akan suların durulacağına inandık. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz.

MHP'ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Karalama kampanyalarının, karanlık senaryoların müellif ve müteahhitlerinin burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmeli. Millet kendi eserine, MHP'ye duasıyla, desteğiyle sahip çıkacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. MHP, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmeyecektir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, davamıza çamur atmaya çalışan ahmaklara, asalaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin, kızıl çıksın.

Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sosyal medya farelerini, ülkeden kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, köksüzleri, kimliksizleri rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin yüzünde şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir.