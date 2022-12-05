Bahçeli: Tercihim sınıf arkadaşım olur 0:00 / 0:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarının kendisine sorulması üzerine, "Bana sorarlarsa tercihim sınıf arkadaşım" olur yanıtını verdi.

Meclis'te bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmelere katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı masanın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, siz bu ankette kimse evet dersiniz derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" diye cevap verdi.