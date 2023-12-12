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        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP'nin seçim kampanyasında "birlik" mesajı

        MHP'nin seçim kampanyasında "birlik" mesajı

        MHP, yerel seçim kampanyasını "Birliğin Gücü" ve "Türkiye İçin Canla Başla" temalarıyla başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:06 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:12
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        MHP'nin seçim kampanyasında "birlik" mesajı
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        MHP'nin yerel seçim kampanyasında "birlik" mesajı veriliyor.

        Alınan bilgiye göre, partinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları sürüyor.

        Parti, "İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu gelecek" sloganıyla "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan "Bölgesel İstişare Toplantıları"nı tamamlayarak, kampanya çalışmalarına yoğunlaştı.

        Bu kapsamda parti kampanya çalışmalarını, "Birliğin Gücü" ve "Türkiye İçin Canla Başla" temalarıyla başlattı.

        "Birliğin Gücüyle" temasını "Genelden Yerele Birlik Ülkede Yönetimde Dirlik" tamamlayıcı sloganı ile paylaşan parti, Cumhur İttifakı ile beraber, genelden yerele birlik mesajı verdi.

        "Türkiye İçin Canla Başla" temasıyla da "Ayırmadan Ayrışmadan" tamamlayıcı sloganını kullanacak olan MHP'nin, Türkiye ve Türk milletinin her bir ferdine olan bağlılığı ve ülkesi ile milleti için var gücüyle çalıştığı ifade edildi.

        Kampanyaya ait görseller ve sloganlar MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı, partinin genel merkezine asıldı.

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        #mhp
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