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Haberler Gündem Güncel Tuzla'da yapılan ölümcül mide botoksu faciasından acı haber geldi! 2 doktor gözaltında
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Tuzla'da mide botoksu sonrası ölüm; inceleme başlatıldı, 2 doktora gözaltı

İstanbul Tuzla'da geçtiğimiz günlerde özel bir hastanede mide botoksu ameliyatı yaptıran bazı hastalar, operasyonun ardından fenalaşınca tedavi altına alınmıştı. Feci olayda ise Türkmenistanlı Aylar Korhanova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Korhanova'nın ölümü sonrası ise 2 doktor gözaltına alındı

Tuzla'da yapılan ölümcül mide botoksu faciasından acı haber geldi! 2 doktor gözaltında
DHA

Mide botoksu ameliyatı yaptırdıktan sonra fenalaşan 31 hastadan biri dün hayatını kaybetti. Tuzla'daki hastanede inceleme yapılırken 2 doktor gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre Tuzla'da özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadıkları belirlendi.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir" dedi.

Tedavilerde kullanılan ürünlere el konularak incelendiğini bildiren Koca, "Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

TÜRKMENİSTANLI KADIN ÖLDÜ

Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova dün hastanede hayatını kaybetti.

25 Şubat tarihinde ameliyat olan Korhanova, bir süre sonra taburcu oldu. 4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hisseden kadın ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen Korhanova yoğun bakıma kaldırıldı. Aylar Korhanova dün ise hayatını kaybetti. Cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ölen kadının yakınları ameliyatı yapan doktorlardan ve hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Emniyetten alınan bilgilere göre, 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T.'yi gözaltına alarak ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca el koydu. Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı. C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. El konulan ilaçlar gerekli inceleme için 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

BİR HASTA ÖLÜNCE DOKTORLAR YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Türkmenistanlı kadının ölümü sonrası ise hastane yetkilisi doktor C.C.E. ve hastane yetkilisi doktor M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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