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        Haberler Gündem Güvenlik Milli Savunma Bakanı Güler: Asla müsaade edilmeyecek

        Milli Savunma Bakanı Güler: Asla müsaade edilmeyecek

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mecliste düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:30
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        Milli Savunma Bakanı Güler: Asla müsaade edilmeyecek
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        Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı ile ilgili "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır." dedi

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