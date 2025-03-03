Milli Savunma Bakanı Güler: Asla müsaade edilmeyecek
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mecliste düzenlenen Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programında konuştu
Giriş: 03.03.2025 - 19:58 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:30
Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı ile ilgili "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır." dedi
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