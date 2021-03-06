AA

Milli Savunma Bakanı Akar, Mısır'ın arama faaliyetlerinde Türk kıta sahanlığına saygı göstermesi hakkında, "Bu çok önemli bir gelişme, bunun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, "Mısır'la tarihi, kültürel ortak değerlerimiz var. Bunların aktive olmasıyla gelecek günlerde farklı gelişmeler olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair ise Bakan Akar, "Sorunların uluslararası hukuk, diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümünden yanayız. Müzakerelere açığız." diye konuştu.