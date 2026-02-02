Habertürk
        Mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti

        Giriş: 02.02.2026 - 10:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:29
        Mısır silosuna düşerek can verdi
        Şanlıurfa'da mısır silosuna düşen işçi hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen işçi hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi'nde meydana geldi. 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü.

        İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbarla gelen AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan N.R.'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Y.K. gözaltına alındı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
