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HaberlerGündem3. SayfasON DAKİKA! Moğolistanlı kadının katili sevgilisi çıktı! İfadesi kan dondurdu
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Moğolistanlı kadının katili sevgilisi çıktı! İfadesi kan dondurdu

İstanbul Kağıthane'de, önceki gün polis bir cinayet ihbarı üzerine olay yerine gitti. Korkunç bir manzarayla karşılaşan ekipler, evinin yatak odasında defalarca bıçaklanan Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene Batsukh'un cansız bedeni ile karşılaştı. Soruşturma başlatan polis, katilin, kadının Moğolistanlı sevgilisi T.G. olduğunu tespit etti. Operasyonla gözaltına alınan zanlı, ifadesiyle kan dondurdu: "Bıçakla ona saldırdım. Gelişigüzel defalarca bıçakladım. İlk darbede bir ses çıktı ama sonra bağıramadı. Bir büfeye giderek alkol aldım, evde içtim. Cinayeti kıskançlık yüzünden işledim"

kağıthane moğolistanlı kadın cinayeti
Mustafa Şekeroğlu

İstanbul'da Moğolistan uyruklu T.G., kıskandığı sevgilisini uyurken defalarca bıçakladı. Ardından hiç bir şey olmamış gibi, evine giderek alkol içti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şüpheli cinayeti itiraf etti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul'da önceki gün gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. İhbarda Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir kadının öldürüldüğü belirtiliyordu. Olay yerine giden polis korkunç bir manzarayla karşılaştı. Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene Batsukh (40) evinin yatak odasında, defalarca bıçaklanacak öldürülmüştü. Yapılan incelemenin ardından Batsukh'nın 9 yerinde bıçaklandığı ortaya çıktı.

KATİLİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı evde, apart tipi odada kalan ölenin arkadaşı Z.T. adlı kadının ifadesine başvurdu. Z.T. ifadesinde, Batsukh'un T.G. adlı erkek arkadaşının olduğunu ve bu kişinin olay gecesi eve geldiğini anlattı. Yapılan çalışmanın ardından, katilin T.G. (52) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla Moğolistan uyruklu T.G. evinde yakalandı.

6 AY ÖNCE AYRILIP, YENİ BARIŞMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen T.G., cinayeti itiraf etti. İddialara göre T.G., öldürdüğü kadınla 2 yıldır sevgiliydi. Aralarında 6 ay önce bir gerginlik yaşanmış ve ayrılmışlardı. Bir süre sonra tekrar barışan ikili, olaydan bir gün önce buluşup evde alkol alıp eğlendi. T.G. daha sonra evden ayrıldı.

EVE PENCEREDEN GİRMİŞ

T.G., eve gittikten sonra, sevgilisinin ev arkadaşı Z.T. ile telefonla konuştu. İddialara göre Z.T., T.G.'ye "Batsukh'un başka erkek arkadaşı da var" dedi. Bunun üzerine T.G., gece telefonla sevgilisini arayarak, yanına gelmek istediğini söyledi. Sevgilisinin "Gel kapıdan değil, pencereden eve gir" dedi. T.G., pencereden eve girdi ve sevgilisi ve onun ev arkadaşıyla bir süre sohbet etti.

'YATAĞA UZANDI, BIÇAKLA SALDIRDIM'

Z.T. odasına çekildikten sonra sevgilisinin uyumak için yatağa uzandığını anlatan T.G. "Her şey normal gözüküyordu ama kıskanmıştım. Sevgilim yatağa uzandı. Bıçakla ona saldırdım. Gelişigüzel defalarca bıçakladım. İlk darbede bir ses çıktı ama sonra bağıramadı. Öldürdükten sonra, aynı pencereden dışarı çıktım. Bir büfeye giderek alkol aldım, evde içtim. Cinayeti kıskançlık yüzünden işledim" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfadesiyle kan donduran zanlı Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

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