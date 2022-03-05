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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kan donduran olay! Motosikletle geldiler ama... Yanlış infaz! - Öne Çıkan Haberler
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Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Yanlış infaz!

Son dakika haberine göre İstanbul'da motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu Aydın Akdağ öldürüldü. Şüphelilerin aslında olay sırasında Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşını öldürmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Motosikletle kaçarken güvenlik kameralarınca görüntülenen iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Kan donduran olay! Motosikletle geldiler ama... Yanlış infaz! - Öne Çıkan Haberler
İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Yanlış infaz!
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DHA

Son dakika haberler... İstanbul Beyoğlu, Fesçi Yokuşu sokakta 1 Mart 2022 tarihinde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, o sırada sokak merdivenlerinde oturan üç arkadaşa doğru ateş açtı.

AĞIR YARALANDI HASTANEDE CAN VERDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre şüpheliler olay yerinden kaçarken vurularak ağır yaralanan Aydın Akdağ (23) hastaneye kaldırıldı. Aydın Akdağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin motosikletle kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi. Görüntülerde şüphelilerin hızla kaçtığı, arkadaki şüphelinin ise elinde tabanca olduğu görüldü.

YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLER

Polis yaptığı incelemede olayda asıl hedefin Aydın Akdağ'ın yanında bulunan arkadaşı Y.D. (25) olduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine Y.D.'nin iki gün önce alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği iki şüpheli polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.

TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Polis kısa süre içinde olay sırasında motosikleti kullanan Hüsnü P. ile olay sırasında ateş açan Nurettin K.'yı (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden olayda kullandığı 9 mm tabanca ele geçirildi.

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Nurettin K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Y.D. ile kavga ettiği, intikam almak için bu saldırıyı planladığı tespit edildi. Şüpheliler poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.

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