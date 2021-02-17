Motosikletli kurye dehşeti yaşadı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde hızla gelen bir servis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü yola savruldu. Yaşanan feci kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trabzon'da meydana gelen kazada ise, 19 yaşındaki Emre İncehasan hayatını kaybetti.

Kaza, geçen günlerde Pendik’te 00.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sokak arasında ilerleyen bir paket servis firmasında çalışan motor sürücüsü, yol kesişiminde hızla gelen bir servis aracının çarpmasıyla yola savruldu.

Motor sürücüsünün kullandığı kask ise kafasından çıkarak yola fırladı. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dört yola geldiği esnada yolun sağ tarafından hızla gelen bir servis aracının çarpması sonrası savrulduğu ve kafasında bulunan kaskında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün kafasından fırladığı görülüyor.

TRABZON'DA MOTOSİKLETLİ GENÇ KURTARILAMADI

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ise, 19 yaşındaki Emre İncehasan'ın kullandığı motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Aykut Mahallesi'nde meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Emre İncehasan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Emre İncehasan’dan geriye motosikleti ile çektirdiği fotoğraflar kalırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.