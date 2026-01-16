Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Mozambik Bayraklı tanker Çanakkale Boğazın'da arıza yaptı

        Mozambik Bayraklı tanker Çanakkale Boğazın'da arıza yaptı

        Çanakkale Boğazın'da jeneratör arızası yapan 274 metre uzunluğunda Mozambik bayraklı tanker, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:48
        Çanakkale Boğazın'da gemi arızası
        Çanakkale Boğazın'da jeneratör arızası yapan 274 metre uzunluğunda Mozambik bayraklı tanker, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

        JENERATÖR ARIZASI YAPTI

        Mısır'dan Rusya'ya gitmek üzere hareket eden Mozambik bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'BOSTON BEACON' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Akbaş açıklarında jeneratör arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

        ŞEVKETİYE DEMİR SAHASINA DEMİRLETİLECEK

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletilecek.

