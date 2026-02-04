Habertürk
        MSB: Bir asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur şehit olmuştur" denildi.

        Giriş: 04.02.2026 - 07:27 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:48
        MSB: Bir asker şehit oldu
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şemdinli/Hakkari'de, rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Talat Okur, tetkik ve tedavi maksadıyla sevk edildiği Şemdinli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

        BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Okur için taziye mesajı yayımladı.

        Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

