Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak eğitim! 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2021

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz!de ABD!ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile 15 Mart'ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.

MSB 16 Mart tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusunun Doğu Akdeniz'de ortak eğitim gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusunun ortak eğitimlerinin 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde genişletilmiş şekilde devam edeceği ifade edilmişti.