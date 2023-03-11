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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran deprem sonrası Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri 271 noktadaki saha incelemesini tamamlayarak, raporlama aşamasına geçti

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  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Ekiplerin saha çalışması kapsamında, kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yapıldı.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    İlk olarak, 6 Şubat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu. 
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Devamında, 6 Şubat 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremle ilgili olarak kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda 177 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı. 
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Son olarak, 20 Şubat'ta Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak depreme neden olan 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA ekiplerinin saha inceleme ve çalışmalarını günlük takip ederek, ekiplerden sürekli bilgi aldı.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyuyla hem de ulusal ve uluslararası yer bilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.

     
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    DEPREM SONRASI BATAKLIK GÖLÜ OLUŞMUŞ

    Açıklamada görüşlerine yer verilen MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin şunları kaydetti:
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    "Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı'nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat'ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu.
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

    Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız."
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti
  • Son dakika haberi: MTA ekipleri fay hatlarındaki incelemelerini tamamladı, raporlama aşamasına geçti

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
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