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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muayene sırası tartışmasında görevliyi darbettiler!
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Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu defa da İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanı, bir hasta ve yakını tarafından darbedildi. Savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında, soruşturma başlatıldı

Son dakika: Muayene sırası tartışmasında görevliyi darbettiler!
Muayene sırası tartışmasında görevliyi darbettiler!
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AA

Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs'ta Şişli'deki hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde hasta N.Y. ve hasta yakını F.Y. ile sağlık personeli Oğuzhan A. (42) arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre, tartışma esnasında hasta yakını F.Y, sağlık çalışanı Oğuzhan A'ya saldırarak, yumruk attı. Sağlık çalışanları araya girdi.

SERBEST KALDILAR

Sağlık personeli Oğuzhan A.'nın beyaz kod vermesi üzerine F.Y. ve N.Y'nin polis tarafından ifadesi alındı.

Savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan F.Y. ve N.Y. hakkında, sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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