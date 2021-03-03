FETÖ soruşturması kapmasında tutuklanan ve hakkında İstanbul 27.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Azerbaycanlı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Emrah Doğru'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu olarak yargılanan Gurbanoğlu'nun tahliyesini talep etti. Başsavcılık yazısında, şu ifadeler yer aldı:

"Yargılamanın geldiği aşama, atılı suça ilişkin öngörülen/hükmolunacak ceza miktarı, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutuklamanın tedbir oluşu, tedbirden beklenen faydanın bu aşamada adli kontrolle sağlanabileceği dikkate alınarak sanığın başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse tahliyesine ve yurt dışına çıkmamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrollerin uygulanmasına karar verilmesi talep olunur."