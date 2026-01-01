Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Muğla haberleri: Bodrum'da vatandaşlar yeni yılın ilk gününde denize girdiler | Son dakika haberleri

        Bodrum'da vatandaşlar yeni yılın ilk gününde denize girdiler

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı vatandaşlar ve Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, yeni yılın ilk gününde soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Hava sıcaklığı 7 derece olmasına rağmen deniz 21 dereceyi buldu. Geleneksel yeni yıl denizi, sahildeki vatandaşların ilgisini çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 15:22 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:46
        Yeni yılın ilk gününde denize girdiler
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk gününde, kış mevsimine rağmen denize girdiler. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Bodrum'da, soğuk havayı dikkate almayan bazı vatandaşlar yılın ilk gününde denize girerek yeni yıla farklı bir başlangıç yaptı.

        İHA'daki habere göre; Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar 2026 yılının ilk gününde hava sıcaklığının 7 derece olmasına rağmen 21 derece olan denize girdi. Yeni yıl geleneğini bu yıl da sürdüren Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları, sahilde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından denize girdi.

        HER YIL BU GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORLAR

        Sporcuların soğuk havaya rağmen denizde yüzmesi, sahilde bulunanların ilgisini çekti. Takım antrenörü Ali Top, denize girmenin kendileri için bir alışkanlık olduğunu belirterek, her yıl 1 Ocak'ta bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.

        "YENİ YILA ZİNDE BAŞLAMANIN ÖNEMLİ PARÇASI"

        Denizin yeni yıla zinde başlamanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Sporculardan Melih Aya ise her yıl aynı saatte denize girdiklerini belirterek, bu geleneğin kendilerine enerji verdiğini ve yeni yıla motive bir şekilde girmelerini sağladığını dile getirdi. Öte yandan Milas'ın Meşelik Mahallesi'ndeki Adabükü'nde de 3 kişi denize girdi. Sami ve Sevil Gemicioğlu ile oğulları milli yüzücü ve kaptan Bekir Emrah Gemicoğlu denize girdi.

        Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan 44 yaşındaki adam öldü. (İHA)

        #Muğla
