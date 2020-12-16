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Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında CHP'de yaşananlara ilişkin sitem

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı" dedi

Son dakika: Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında CHP'de yaşananlara ilişkin sitem - Haber
Muhittin Böcek'ten CHP'ye sitem
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AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla uzun süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu olup görevine dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu süreçte üyesi olduğu CHP içerisinde yaşananlara tepki göstererek, "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm." ifadesini kullandı.

Başkan Böcek yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola almak zorunda kaldığını ve 3,5 ay boyunca kendisine edilen dualardan aldığı güçle hastalıkla savaştığını vurguladı.

Yeniden sağlığına kavuştuğunu ve görevinin başında olduğunu belirten Böcek, şunları kaydetti:

"Ancak hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim bu süreçte ve 'vefanın' ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz, biliyorum. Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı.

Dün nasılsa bugün de yine aynı "Muhittin" olduğunu vurgulayan Böcek, kendisinden ve taşıdığı değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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