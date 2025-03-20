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        Haberler Gündem Güncel Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu - Son dakika flaş gelişme | Son dakika haberleri

        Murat Ongun ve iki ismin mal varlığına el konuldu

        İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iş insanı Muhittin Palazoğlu, İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı Ertan Yıldız, reklamcı Murat Kapki ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın mal varlığına el konuldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 20.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:44
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        Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

        Soruşturma kapsamında İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iş insanı Muhittin Palazoğlu, İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı Ertan Yıldız, reklamcı Murat Kapki ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın mal varlığına el konuldu.

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