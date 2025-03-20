Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu

Murat Ongun ve iki ismin mal varlığına el konuldu
İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iş insanı Muhittin Palazoğlu, İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı Ertan Yıldız, reklamcı Murat Kapki ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın mal varlığına el konuldu. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 20.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 20.03.2025 - 17:44
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, iş insanı Muhittin Palazoğlu, İştirakler Ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı Ertan Yıldız, reklamcı Murat Kapki ve iş insanı Hüseyin Köksal'ın mal varlığına el konuldu.
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