AA

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların 37. başkanı olan Mustafa Cengiz, 2018'de Dursun Özbek'in yerine göreve gelmiş ve iki ayrı dönemde Galatasaray'a başkanlık yapmıştı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in yaşamını tehdit eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi'nden tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır."

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.