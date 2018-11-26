NASA'nın son altı yılda Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek. InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA'ya gönderdi.

NASA, TWİTTER ÜZERİNDEN CANLI YAYIN YAPTI

İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.

InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA'ya gönderdi.

NASA'nın 6 yıl aradan sonra Mars'a indirdiği ilk araç olan InSight, Kızıl Gezegen'deki depremleri araştıracak ve yer altı jeolojisi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışacak.

Bugüne kadar farklı uzay kurumlarının Mars'a yaptığı iniş denemelerinde başarı oranı yüzde 40'ta kalmıştı. NASA'nın farklı araçlarla yaptığı 8 iniş denemesinin 7'si başarılı olmuştu.

InSight uzay aracı, 5 Mayıs'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, Atlas V roketiyle uzaya fırlatılmıştı.

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