NATO'nun Hatay'daki çadır kentinin inşaatı devam ediyor

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DHA

NATO müttefikleri tarafından İtalya'daki depodan kademeli olarak Türkiye'ye gönderilen geçici konaklama çadırlarının yer aldığı çadır kentin inşaatı devam ediyor. Tamamlandığında 4 bin kişinin rahatlıkla barınabileceği, çadır içi elektrik ve iklimlendirme özellikleriyle tüm ihtiyaçlara cevap vereceği belirtildi.

NATO'nun İtalya'daki üssü NATO JFC Naples'in koordinasyonunda Hatay il sınırları içinde yapımına devam edilen çadır kentin, tamamlandığında altyapı dahil depremzedelerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceği belirtildi. NATO JFC Naples, çadır kentin konteynerler ile birlikte deniz yoluyla gönderimine ilk olarak Şubatın son haftası başlandığını ve ikinci parti konteynerlerin ise 4 Mart'ta gönderildiğini kaydetti.