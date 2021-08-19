NATO yetkilisi: Kabil Havalimanı'nda 12 kişi hayatını kaybetti

"Kabil Havalimanı'nda 12 kişi öldü!" 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Reuters'a konuşan bir NATO yetkilisi, Kabil Havalimanı çevresinde pazar gününden bu yana 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle binlerce Afgan ülkeden kaçmaya çalışıyor. Kabil Havalimanı'nda oluşan izdiham görüntüleri de dünya gündemine oturdu.

Reuters'ın aktardığı habere göre, pazar gününden bu yana Kabil Havalimanı ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti. Reuters'a konuşan kaynak, ölümlerin silahlı saldırı ya da izdihamdan kaynaklandığını söyledi.

Kimliğini gizli tutan bir Taliban yetkilisi ise, insanların hala havalimanında kalabalık oluşturduğunu, kişilerin yasal olarak seyahat etme hakkı yoksa evlerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Taliban yetkilisi, "Havaalanında kimseyi incitmek istemiyoruz" dedi.

Dün Reuters'a açıklamalarda bulunan bir NATO yetkilisi de Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktığını ve 17 kişinin yaralandığını açıklamıştı.