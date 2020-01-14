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Son dakika: Niğde'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

son dakika yangın
DHA

Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Hacıbekirli köyündeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar alevler bütün evi sardı.

DHA'nın haberine göre; vatandaşların yardımıyla evde yaşayan 3 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise alevler arasında kalarak can verdiği tespit edildi. Ölenlerin ve yaralananların kimlikleri konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Yangını söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışması başlattı. Bölgede, AFAD ve jandarma ekiplerinin de çalışması sürüyor.

 

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