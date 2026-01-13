Niğde-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

İHA'nın haberine göre kaza; sabah saat 05.30 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Göbeklidağ mevkii Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza A. (50) yönetimindeki otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Erdal E. (33) idaresindeki otomobil çarpıştı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan Rıza A. yönetimindeki otomobil; yolun sağ tarafında emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde bulunan ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış olan, Yusuf U. (26) yönetimindeki çekiciye bağlı yarı römorka çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta yolcu olarak bulunan İhsan O. (32) ile Tekin G. (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar Ahmet G. (20) ile araç sürücüsü Erdal E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.