Nine ile torunu gözyaşına boğdu!

İzmir'de alınan bilgiye göre, F.C. idaresindeki otomobil, Tire-İzmir kara yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Yür (55) ve torunu Buse Ada Yür'e (6) çarptı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATLARINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri, Sevinç Yür ve torununun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Cenazeler, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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