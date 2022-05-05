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Ticaret Bakanlığı nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23 milyar 364 milyon dolara, ithalat ise yüzde 34.9 artışla 29 milyar 466 milyon dolara yükseldi.

Bu gelişmelerin sonucu olarak nisan ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98.1 artarak 6 milyar 102 milyon dolara çıktı.

Böylece yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 artarak 83 milyar 565 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ithalatı ise yüzde 40.1 artarak 116 milyar 73 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı da böylece yüzde 129.7'lik yükselişle 32 milyar 500 milyon doları buldu.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 50 ARTTI

Nisan ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla 2 milyar dolarla Almanya, 1 milyar 776 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 167 milyon dolarla İngiltere oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 21 artarken, artış oranı ABD'de yüzde 50, İngiltere'de ise yüzde 12ç4 olarak kaydedildi.

RUSYA'DAN İTHALAT KATLANDI

Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler ise 5 milyar 504 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 294 milyon dolarla Çin ve 3 milyar 294 milyon dolarla Almanya olarak sıralandı. Türkiye'nin Rusya'dan ithalatı yüzde 151.9 artarken, Çin'deki artış yüzde 37.3 oldu. Almanya'dan ithalat ise yüzde 5.6 geriledi.

EN YÜKSEK AYLIK İHRACAT

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, verilerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24.6 artışla 23.4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. 2022 yılının ilk üç ayında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Böylelikle artış serimiz devam etmiştir. Öte yandan, 29 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatımız, Cumhuriyet tarihinde yalnızca bir günde yapılan en yüksek ihracat olması bakımından oldukça değerlidir."

ARTIŞ DOĞAL GAZ VE PETROL KAYNAKLI

Muş, nisanda dış ticaret hacminin geçen yıla göre yüzde 30.1 artışla 52.8 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. İthalatın ise geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 35 artışla 29.5 milyar dolara çıktığını bildiren Muş, şu bilgileri paylaştı:

"Enerji kalemi, 7.7 milyar dolarlık pay ile ithalatımızda önemli bir yer tutmayı sürdürmektedir. Nitekim enerji hariç bakıldığında, ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmıştır. Bu noktada, ocak-nisan dönemi ithalat artışında petrol ve doğal gaz başta olmak üzere, emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışların etkinliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. 2022 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 33.2 milyar dolarlık ithalat artışının 20.7 milyar dolarlık kısmı enerji ithalatındaki artıştan, özellikle de doğal gaz ve ham petrol ithalatındaki yükselişten kaynaklanmıştır."

ENERJİ FİYATLARI BASKI YARATTI

Muş, son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle tüm dünyada enerji fiyatlarında artışlar yaşandığına işaret ederek Türkiye'yi de etkileyen bu durumun özellikle ithal fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, Avrupa ülkelerini çok daha derinden etkilediğini belirten Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Bankası verilerine göre 2022 Mart ayı itibarıyla Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 591.9 oranında artmıştır. Devam etmekte olan savaş, bu bağlamda artan gerginlik ve Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını kalıcı biçimde azaltma çabalarına Rusya'nın verdiği karşılık, enerji emtialarında yüksek fiyatların kalıcılığı ve fiyat dalgalanması riskini gündemden düşürmemektedir. Dolayısıyla ithalatımızdaki artışın dünya enerji fiyatlarındaki aşırı artıştan kaynaklandığının bir kez daha altını çizmek istiyorum. Enerji fiyatlarındaki tüm bu olumsuzluklara rağmen, verileri değerlendirdiğimizde ülkemizin geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade edebiliriz."

YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Muş, 2022'nin devamında da güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşılacağına inancının tam olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle pandemi dönemi de göstermiştir ki Türkiye güvenilir bir tedarikçidir. Güçlü üretim altyapısıyla önemli bir üretim üssüdür. 240.1 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2022 yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. Sizlerle el ele vererek ihracatımızı, istihdamımızı ve ekonomik büyümemizi daha da yukarılara çekeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve Türk ürünlerini ihraç ederek ülkeye döviz girişini, yatırımları ve istihdamı artırıp Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğiz."