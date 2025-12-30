Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Nusaybin'de 127 yıl 9 ay cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

        Nusaybin'de 127 yıl 9 ay cezası bulunan dolandırıcı yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:16
        Kargo kutusundan muz çıktı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, yakalandı.

        EŞYALAR YERİNE MUZ VE SALATALIK KOYDU

        Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı.

        127 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

        Hakkında 252 suç kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

