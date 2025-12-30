Nusaybin'de 127 yıl 9 ay cezası bulunan dolandırıcı yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, yakalandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, yakalandı.
EŞYALAR YERİNE MUZ VE SALATALIK KOYDU
Nusaybin ilçesinde, kargo kutularına sipariş edilen elektronik eşyalar yerine muz veya salatalık koyarak vatandaşları dolandıran şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz takip sonucu yakalandı.
127 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Hakkında 252 suç kaydı bulunan ve toplam 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.