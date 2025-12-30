Ana Haber Bülteni - 29 Aralık 2025 (Rusya - Ukrayna Savaşı Nasıl Bitecek?)

Yalova'da DEAŞ operasyonu: 3 Şehit. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan polisler için başsağlığı mesajı. Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Sosyal konut için ilk hak sahipleri belirlendi. Trump ile Zelenski Florida'da görüştü. Putin'in konutuna saldırı girişimi. Ukrayna Devlet Bakanı Zelenski saldırı için ne dedi? Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.