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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: O anlar kamerada! Poliklinikte dehşet!
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O anlar kamerada! Poliklinikte dehşet!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, semt polikliniğinde bir kadının, yanında oturan 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun önce dizine vurup, ardından da tokat atması kameraya yansıdı. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu

Son dakika haberleri: O anlar kamerada! Poliklinikte dehşet!
O anlar kamerada! Poliklinikte dehşet!
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DHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bulunan semt polikliniğine gelen bir kadın, ikinci katta sıra beklediği sırada yanında oturan 5 yaşlarındaki kız çocuğunun önce dizine eliyle vurdu, ardından da yüzüne tokat attı.

BİR VATANDAŞ KAMERAYA ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre kadının, kız çocuğuna şiddet uyguladığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

KIZ ÇOCUĞU ÇOK KORKTU

Yaşlı kadın tarafından darp edilen kız çocuğunun yaşadığı korku kameraya yansıdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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