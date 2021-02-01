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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Oğlu için umut arayan babaya üfürükçü şoku!
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Hasta oğlu için umut arayan babaya 'üfürükçü' şoku! Borç aldığı paraları dolandırıcılara kaptırdı

Afyonkarahisar'da 61 yaşındaki Salim K., psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen 'üfürükçü' dolandırıcıların tuzağına düştü. Salim K., hastanede oğlunun tedavisi sırasında karşılaştığı şahsa inanıp, tanıştırdığı kişiye borç alarak 11 bin TL ödeme yaptı. Telefon görüşmeleri sonucu paraları yatırmasının ardından bir daha şahıslara ulaşamayan Salim K., dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu. Salim K., "21 günde iyi olacağını söyledi. Komşular şu anda borç olarak aldığımız altınları geri istiyorlar gücüm yok alamıyorum” dedi

SON DAKİKA: Oğlu için umut arayan babaya üfürükçü şoku!
Oğlu için umut arayan babaya üfürükçü şoku!
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İHA

Afyonkarahisar'da bir kişi, psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceğini söyleyen üfürükçü tarafından 11 bin TL dolandırıldı.

Şuhut ilçesinde uzun süredir psikolojik sorunları olan oğlu Uğur K.'yi (22) tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götüren baba Salim K., (61) iddiaya göre burada tedavi için başka bir servise gelen ve isminin sadece Niyazi olarak bildiği şahıs ile tanıştı. Baba Salim K., şahısla bir süre konuşarak oğlunun hastalığından bahsedince Niyazi isimli şahıs baba Salim K.'ye, Yaşar S., (48) Atakan isimli biri ile tanıştıracağını, onun kendisine yardımcı olacağını söyledi.

BORÇ BULUP, PARAYI YATIRDI

Salim K., bunun üzerine Yaşar S. ile telefon üzerinden irtibata geçti. Yaşar S., Salim K.'nin oğlunun hastalığı hakkında bazı bilgiler aldıktan sonra kendisini birkaç gün içinde arayacağını söyledi. Telefon görüşmesinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra Yaşar S., Salim K.'yi tekrar arayarak 6 bin TL'si peşin 3 bin TL'si ise çocuk iyileştikten sonra verilmek üzere anlaştı. Salim K., şahsın söylediği 6 bin TL'yi çevresindeki insanlardan borç para bularak Yaşar S.'nin söylediği ve sonrasında Perihan U. isimli kadına ait olduğu anlaşılan banka hesabına yatırdı.

PARÇA PARÇA PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİ

Yaşar S., Salim K.’ya oğlunun hastalığındaki cinlerin fazla olduğunu ve bu yüzden tedavinin uzun süreceğini, malzeme alınacağını söyleyip 3 bin TL daha istedi. Salim K. ise o kadar parasının olmadığını söyleyip aynı hesaba 2 bin 500 TL daha yatırdı. İddiaya göre, Yaşar S., bir süre sonra Salim K.’yı bir kez daha telefon ile arayıp sözde hocanın Şuhut ilçesine geleceğini ancak uçak bileti parası ve yol parası lazım olduğunu söyleyerek parça parça 2 bin 500 TL daha para yatırmasını istedi.

Bunlara da inanan Salim K., yine aynı hesap numarasına belirtilen rakamları yatırarak beklemeye başladı. Bir süre sonra Yaşar S. ve üfürükçüden haber çıkmayınca Salim K., dolandırıldığını anlayarak şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Salim K.'nin şikâyeti üzerine Antalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılırken, sonrasında ise mahkeme olaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Salim K., şimdi dosyanın Afyonkarahisar'da görülmeye başlamasını bekliyor.

'KOMŞULAR ŞU ANDA BORÇ OLARAK ALDIĞIMIZ ALTINLARI İSTİYORLAR'

Salim K., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Denize düşen yılana sarılırmış. Çocuğumun rahatsızlığından dolayı oğlumu Afyon Devlet Hastanesi'nde psikolojik bölümüne yatırdım. Orada bize dediler 'Sandıklılı bir arkadaşın hastası varmış, iyi olmuş'. Bunlar 1 hafta sonra bize numarasını verdiler. Biz de orayı aradık; Yaşar S. diye bir arkadaşla temasa geçtik. Yaşar S., bana dedi ki 'ben hoca ile görüşeyim gerekli şeylerle ilgili bize yardımcı olur.' Daha sonra Yaşar S., beni arayarak 'ben hoca ile görüştüm bir miktar para istiyor. Bunu verirsen hoca ilgilenecek. 21 günde iyi olacağını' söyledi.

Bizden 6 bin lira para istedi biz de 6 bin lirayı yatırdık daha sonra bizi tekrar aradı 'Bize bu para yetmiyor 5 bin lira daha yatıracaksın' dediler. Biz de düşündük taşındık ve sağa sola danışarak zaten paramız yoktu, benim de işim yok çalışamıyorum. Komşulardan altın aldık altınları biz bir buçuk milyara bozdurduk. Komşular şu anda borç olarak aldığımız altınları geri istiyorlar gücüm yok alamıyorum."

Şimdi borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünen Salim K.'nin oğlu Uğur K.'nin ise hastanede gördüğü tedavi sonrası durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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