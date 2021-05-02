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Online derste rahatsızlanan Esra öğretmenden acı haber

Muğla Bodrum’da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, hastanede tedavi alındı. Esra öğretmen, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Karaman'ın ani vefatı ilçede üzüntüye neden oldu

SON DAKİKA: Öğrencilere ders anlatırken rahatsızlanan Esra öğretmenden acı haber!
Esra öğretmenden acı haber!
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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğretmen Esra Karaman (29),internet üzerinden ders anlattığı sırada öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirdi. Esra öğretmen, yaşam mücadelesini kaybetti.

Bodrum'da özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan Esra Karaman, iki gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli'ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Kahraman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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