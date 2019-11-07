Van'ın Gürpınar ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ortaköy İlkokulu'na 7 yıl önce atanan sınıf öğretmeni Sibel Garip, görev yaptığı süre içerisinde kız çocuklarının okullaşması için büyük çaba sarf etti.

Ailelerini ikna ederek okula kazandırdığı kız çocuklarının eğitime devam etmesi için mücadele eden Garip, tayini Bursa'ya çıkmasına rağmen hem ailelerle hem de kız çocuklarıyla irtibatını koparmadı.

RABİA ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

AA'da yer alan habere göre geçen yıl lise öğrenimini başarıyla tamamladıktan sonra üniversite sınavlarına giren, eğitime kazandırdığı Rabia Kirazcı'nın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü'nü kazanması, en çok öğretmeni Garip'i mutlu etti.

SINIFINDA SÜRPRİZ YAPTI

Yıllar sonra öğrencisini üniversitede görmek ve başarılarından dolayı tebrik etmek için bir valiz dolusu kitapla yola çıkan Garip, Van'a geldi. Öğrencisinin ders gördüğü fakülteye giden Garip, amfide Rabia ile kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmayı diğer öğrenciler uzun süre alkışladı. Yıllar sonra karşılaştığı öğrencisiyle hasret gideren Garip, 7 yıl önce görev yaptığı köy okulunu da ziyaret etti.

"HAYALİM ONUN OKUMASIYDI"

Öğretmen Sibel Garip, iki yıl görev yaptığı okulda birçok anı biriktirdiğini, yıllar geçse de bu anıları unutmadığını söyledi. Köy sakinleriyle iletişimini hiç koparmadığını anlatan Garip, "Burayla gönül bağım hiç kopmadı. Bu sene çok güzel bir şey oldu. Rabia üniversiteyi kazandı. Büyük zorluklarla bugünlere gelen kızımı hem tebrik etmek hem de kucaklamak gerekiyordu. Ailesine bir teşekkür borcum vardı. Onun için Van'a geldim" dedi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Öğrencisiyle yıllar sonra üniversitede buluşmanın verdiği mutluluğu hiçbir şeyle değişemeyeceğini ifade eden Garip, şunları kaydetti: "Rabia benim için çok özel bir öğrenci. Çünkü onlar kaloriferli ve sıcak evlerde ders çalışmıyor, bazen ışıkları bile olmuyor. Kimi zaman mum ışığında ders çalıştı. O yüzden kardelendir, o yüzden çok kıymetlidir. Onunla gurur duyduğumu söylemem lazımdı. O yüzden bugün buradayım."

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURSUN"

Garip, çocukların okumaları için gösterilen çabanın anne ve babalar tarafından da fark edildiğine değinerek, şöyle devam etti: "İlk kez soba yaktığım yerdeyim. Van'a da bu hayalle geldim. Rabia önce hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı oldu, şimdi artık kendi hayaline doğru yürüyor. Bundan sonrası onun hayali. Görev yaptığım ilk gün 'Belki bir kişiye dokunurum, bir kişiye sebep olurum' diye gelmiştim. Rabia bana o fırsatı verdi, bu duyguyu yaşattı. Umarım o da başkalarına aynı hayalleri yaşatır. İnşallah ileride kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olur. Buna da yürekten inanıyorum."

"İYİ BÖYLE BİR ÖĞRETMENİM OLDU"

Öğretmeninin özel çabalarıyla üniversite hayaline kavuştuğunu dile getiren Rabia Kirazcı da, "7 yıl önce gönlüme atılan bir tohum vardı, o tohum bugün yeşerdi. Çocuk yaşta iyi bir öğretmenle karşılaşmak bazen mucizeleri yaşatır. Ben o mucizeyi yaşıyorum. Hem onun hayallerini hem de kendi hayallerimi gerçekleştirdim. İyi ki hayatımda böyle bir öğretmen var. Üniversite kazanmam hiç kolay olmadı. Neler neler atlattık. Ama bugün başardık. Uzun yıllar sonra onu karşımda görünce çok mutlu oldum. Bugün benim için çok özel bir gün. Onun bizim gönlümüze dokunduğu gibi ben de insanların gönlüne dokunmak istiyorum. Bundan sonra da insanlara faydalı olmak için mücadele edeceğim. Ben de öğretmenim gibi gönlümde insanlar biriktireceğim. Bu köyde üniversiteyi kazanan ilk kız öğrenciyim ama inanıyorum son olmayacağım" diye konuştu.

"ÖĞRETMENİ HEP DESTEK OLDU"

Baba İbrahim Kirazcı da öğretmen Garip'e teşekkür ederek, "Öğretmeni her zaman kızıma destek oldu. Onun sayesinde üniversiteyi kazandı. Hem öğretmeniyle hem de kızımla gurur duyuyorum. Onun okuması için tüm desteği sağlayacağım" ifadelerini kullandı.