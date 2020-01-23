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HaberlerGündemSON DAKİKA ÖLÜ BULUNDU! 2 gündür kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulundu!

2 gündür kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulundu!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 2 gündür kayıp olan ve aranan Mümin Güven'in (65),cansız bedeni Ergene Nehri'nde bulundu. Güven'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

kayboldu ölü bulundu
DHA

Edirne Uzunköprü'de yaşayan Mümin Güven (65),2 gün önce evinden, dolaşmaya çıktığını söyleyerek ayrıldı. Geri dönmeyince de ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Güven'in bulunması için çalışma başlatıldı.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Ergene Nehri'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında cansız bir erkek bedeni bulundu. Sudan çıkartılan cansız beden, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ailesi cenazenin, Mümin Güven'e ait olduğunu teşhis etti. Güven'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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