On Numara sonuçları 8 Haziran Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ilk On Numara çekilişinde şansını deneyenler kazandıran numaraları araştırmaya başladı. On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime açıldı. On Numara sonuç sorgulama ekranı üzerinden kuponlarını kontrol eden talihliler kazanç durumlarını öğrenebiliyor. İşte 8 Haziran 2026 On Numara sonuçları ile kazandıran numaralar ve çekilişe ilişkin detaylar...

8 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

8 Haziran 2026 On Numara kazandıran numaraları:

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kupon bilgilerini girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

REKLAM

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.