Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde 'üçkâğıt tezgâhı' açarak vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti.
HEPSİNİN BİR GÖREVİ VAR
DHA'da yer alan habere göne grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren 'iknacı', polisi gözetleyen 'gözcü', kazanıyormuş gibi gösterilen 'oyuncu', kâğıtları dizen 'üçkâğıtçı' ve mağduru, "Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın" gibi sözlerle uzaklaştıran 'uğurlayıcı'dan oluştuğu tespit edildi.
POLİS İKİ AY BOYUNCA TAKİP ETTİ
10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ev hapsine alındı.
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