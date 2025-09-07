Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, bu gurur verici gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ortahisar’ın Forbes’un ‘Dünyanın En Güzel 50 Köyü’ listesine girmesi, sadece Kapadokya için değil; Türkiye için de büyük bir onurdur. Doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada barındıran Ortahisar’ın listeye girmesi, Kapadokya’nın dünya mirası olarak tanınırlığını güçlendirmiştir.